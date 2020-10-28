Обмеження на подорожі до ЄС для громадян третіх країн треба продовжити – президент Єврокомісії

У зв'язку з другою хвилею епідемії коронавірусу обмеження на подорожі до Євросоюсу для громадян третіх країн необхідно продовжити.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми представили скоординований підхід до обмежень на подорожі на основі спільного кольорового коду для зон ризику, … закликали країни-члени спростити умови для подорожей там, де це необхідно, та працювати разом з ЄС над створенням інформаційного форуму для пасажирів. Зараз нам необхідно продовжити обмеження на подорожі до ЄС (для громадян третіх країн – ред.), але ми закликали країни-члени зробити простішим процес возз’єднання сімейних пар та родин», – сказала фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що за ініціативою Єврокомісії на внутрішніх кордонах на автомобільних переходах між країнами-членами ЄС встановили так звані «зелені лінії» для швидкого транспортування вантажів і товарів, що дало змогу відновити стабільність поставок у межах Спільного ринку.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія пропонує створити такі «зелені коридори» також на залізничному транспорті та на водних шляхах для забезпечення належного функціонування Спільного ринку та європейської транспортної системи.

Як повідомлялося, 16 березня Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо обмеження «несуттєвих» подорожей до ЄС (таких, що не пов’язані з гострою необхідністю або з професійною діяльністю) на один місяць. Після цього це рішення раз у раз продовжувалося на наступні місяці. 30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового зняття обмежень на подорожі для громадян третіх країн та ухвалила перший перелік країн, рекомендованих для відкриття зовнішніх кордонів ЄС. Цей перелік має оновлюватися що два тижні. З 30 червня Україна жодного разу не потрапляла до нього.