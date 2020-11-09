Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауну — Зеленський

Про це він заявив під час селекторної наради з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", – зазначив Президент.

В ОП додали, що на нараді детально зупинилися на підготовці ліжок у разі збільшення кількості хворих, і повідомили, що за кілька тижнів їх має бути додатково забезпечено ще близько ста тисяч.

У свою чергу, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що за минулий тиждень ще 10 лікарень почали приймати хворих на COVID-19. Крім того, він зауважив, що кількість ліжок для таких пацієнтів збільшили на 4400.

Також він запевнив, що уряд продовжує нарощувати кількість тестувань.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що нині відбувається закупівля кисневих концентратів та ліцензування компаній, які виробляють медичний кисень. Він зазначив, що додатково було ліцензовано 16 таких підприємств.

Також Президенту доповіли про те, що лікарні Національної академії наук та Укрзалізниці приймають ургентних хворих, які не мають COVID-19, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусною інфекцією в перепрофільованих для цього медзакладах. За даними ОП, це додало близько п’яти тисяч ліжок, наразі допрацьовують зміну маршрутів, щоб хворих в ургентному стані могли привезти до цих закладів.

Також зазначається, що додатково уряд проводить закупівлі тестів на антитіла, й за виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів, перші сто тисяч "на підході".

Крім того, глава МОЗ повідомив, що 53% тих, хто звернувся на гарячу лінію щодо коронавірусної хвороби, мали запитання щодо сімейних лікарів, які переважно стосувалися неможливості зв'язатися з власним сімейним лікарем, того, що людина не має сімейного лікаря, чи неможливості відправити мобільну бригаду.

Степанов запевнив, що всі звернення ретельно відпрацьовуються.

Разом з тим секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що помітно збільшується кількість людей у масках, адже українці почали відповідальніше ставитися до протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності на COVID-19 пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести "карантин вихідного дня".

Станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 678 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018 осіб.