Уряд не розглядає введення тотального карантину – Шмигаль

Кабінет Міністрів не планує введення в Україні тотального карантину.

Як передає Укріінформ, про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чи можливо зараз повернення до повного локдауну країни - такого варіанту на столі наразі немає. Адаптивний карантин найкраща модель ... Ще раз хочу наголосити, уряд зараз не розглядає введення тотального карантину. МОЗ розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюга захворювання. Але це не буде повна та постійна заборона", - сказав Шмигаль.

За його словами, йдеться, зокрема, про введення відповідальності за неносінння масок.

Стосовно так званого "карантину вихідного дня", Прем'єр-міністр зазначив, що це обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів.

"Якщо ми підійдемо до цього питання, МОЗ окремо і детально поінформує і проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами, науковими установами", - сказав Шмигаль.

Він додав, що питання щодо застосування обмежень вирішуються спільно з місцевим керівництвом. За словами глави уряду, місцеві органи влади усвідомлюють свою відповідальність і не ігнорують рекомендації уряду.

"Якщо влада просить не вводити якісь обмеження, то вона бере на себе відповідальність за наслідки", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.