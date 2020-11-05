В уряді спрогнозували, як впаде економіка при тривалому локдауні

За попередніми оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) за січень-вересень 2020 року становило 5,5%.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в огляді економічної активності за вересень, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За підсумками 9 місяців 2020 р. зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,5% (на рівні 3,6% у ІІІ кв. 2020 р. до ІІІ кв. 2019 р., що є вищим значенням, ніж очікувалося раніше – падіння на рівні 6,5%).

Разом з тим, за підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз ВВП на рівні 4,8% за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як в світі, так і в середині країни значно не погіршиться та відповідно не відбудеться посилення превентивних заходів (не буде відновлений тривалий жорсткий карантин на значній території країни/країн).

Однак, якщо станеться тривалий локдаун в Україні та світі, то падіння ВВП у IV кварталі може виявитись значно більшим – на рівні 6,0% (п/п), за таких умов падіння ВВП за підсумком року очікується на рівні 5,6% (р/р).

Як повідомляв Укрінформ, в уряді очікують, що падіння економіки за підсумками року буде на рівні 4,8%, однак за їх підрахунками в наступному році економіка повернеться до зростання та за підсумками наступного року зросте до 4,6%.