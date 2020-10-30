Економіка ЄС показала рекордне зростання - Євростат

Економіка країн єврозони зросла на 12,7% протягом третього кварталу 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Євростат.

У всіх державах-членах ЄС (не лише зони євро - ред.) реальний ВВП з урахуванням сезонних коливань виріс на 12,1%.

Таким чином, економіка відновилася у порівнянні з другим кварталом 2020 року, коли ВВП знизився на 11,8% в зоні євро та на 11,4% в ЄС.

За даними Євростату, це було найбільш різке зростання з часу початку публікації даних у 1995 році.

Найкраще квартальне зростання зафіксоване у Франції - 18,2%, Іспанії - 16,7 та Італії - 16,1%. Водночас Євростат зауважує, що, економіки цих країн показали найбільше падіння у минулому кварталі.

У порівнянні з тим же кварталом минулого року ВВП з поправкою на сезонні коливання знизився на 4,3% в зоні євро та на 3,9% загалом в ЄС, що являє собою часткове відновлення після -14,8% та -13,9% відповідно у попередньому кварталі.