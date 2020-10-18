Нові карантинні обмеження посилюють невизначеність в економіці Єврозони - Лагард

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард вважає, що нові обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, які зараз впроваджуються в країнах Європи, додадуть невизначеності для підприємств та домогосподарств.

Тож урядам, на її думку, необхідно продовжувати послаблену фіскальну та монетарну політику. Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Нові обмеження щодо повсякденного життя в зоні євро, пов'язані з пандемією коронавірусу, посилюють економічну невизначеність, підкреслюючи необхідність продовження впровадження полегшеної фіскальної та монетарної політики, заявила в неділю Лагард.

"Зрозуміло, що як фіскальна підтримка, так і підтримка грошово-кредитною політикою мають залишатися в дії стільки часу, скільки це необхідно", - додала вона.

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Як відомо, економіка єврозони може скоротитися на 8-12% цього року на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу COVID-19. Про це Лагард заявила в середу в ході онлайн-виступу на заході для молоді, організованому Європейським парламентом. Вона зазначила, що «м’який» сценарій прогнозу розвитку економіки протягом 2020 року, згідно з яким зниження ВВП єврозони складе 5%, «вже застарів».

Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальних та 29 888 585 випадків одужання.