Нові карантинні обмеження посилюють невизначеність в економіці Єврозони - Лагард
Тож урядам, на її думку, необхідно продовжувати послаблену фіскальну та монетарну політику. Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Нові обмеження щодо повсякденного життя в зоні євро, пов'язані з пандемією коронавірусу, посилюють економічну невизначеність, підкреслюючи необхідність продовження впровадження полегшеної фіскальної та монетарної політики, заявила в неділю Лагард.
"Зрозуміло, що як фіскальна підтримка, так і підтримка грошово-кредитною політикою мають залишатися в дії стільки часу, скільки це необхідно", - додала вона.
Як відомо, економіка єврозони може скоротитися на 8-12% цього року на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу COVID-19. Про це Лагард заявила в середу в ході онлайн-виступу на заході для молоді, організованому Європейським парламентом. Вона зазначила, що «м’який» сценарій прогнозу розвитку економіки протягом 2020 року, згідно з яким зниження ВВП єврозони складе 5%, «вже застарів».
Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальних та 29 888 585 випадків одужання.