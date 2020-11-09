За добу в Україні зафіксували 8 687 випадків COVID-19

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321) - зазначив він.

За інформацією міністра, за останню добу госпіталізовано – 1 100 осіб; летальних випадків – 115; одужало – 2 277 осіб; здійснено тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 469 018 осіб; одужало – 209 143 особи; летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Кількість захворювань у регіонах

м. Київ – 44 920 випадків;

Вінницька область – 12 566 випадків;

Волинська область – 16 436 випадків;

Дніпропетровська область – 17 965 випадків;

Донецька область – 14 190 випадків;

Житомирська область – 18 970 випадків;

Закарпатська область – 17 192 випадки;

Запорізька область – 14 105 випадків;

Івано-Франківська область – 24 494 випадки;

Київська область – 20 410 випадків;

Кіровоградська область – 3 142 випадки;

Луганська область – 4 539 випадків;

Львівська область – 33 754 випадки;

Миколаївська область – 10 559 випадків;

Одеська область – 28 728 випадків;

Полтавська область – 12 204 випадки;

Рівненська область – 22 140 випадків;

Сумська область – 14 863 випадки;

Тернопільська область – 22 216 випадків;

Харківська область – 43 930 випадків;

Херсонська область – 5 558 випадків;

Хмельницька область – 19 839 випадків;

Черкаська область – 10 723 випадки;

Чернівецька область – 25 411 випадків;

Чернігівська область – 10 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.