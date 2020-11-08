В МОЗ розповіли, коли хворий на COVID-19 стає вже незаразним

У МОЗ пояснили, коли пацієнти, у яких був підтверджений COVID-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає Укрінформ.

«Такі пацієнти вже не заражають іншу людини за однієї з двох умов. Одна умова – коли після 10 днів лікування методом ПЛР не визначаються фрагменти РНК, тобто 10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний», - зазначив він.

Або інша умова – якщо немає клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня вашого захворювання.

«Тобто похворіли 10 днів, і потім три дні у вас немає клінічних ознак, незалежно від того, чи робили ви тест», – додав глава МОЗ.

В Україні за минулу добу виявлено 10 746 випадків зараження коронавірусом.