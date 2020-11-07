Виписка COVID-хворих із лікарні: Степанов нагадав умови

Рішення про виписку з лікарні приймає лікар на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а також на підставі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо немає потреби знаходитися в лікарні, тобто немає ніякої загрози життю, якщо лікар приймає рішення і ви дійсно можете продовжити лікування в амбулаторних умовах, тобто вдома, приймаючи ліки - це набагато краще, ніж перебувати в лікарні. У будь-якій лікарні є внутрішньолікарняна інфекція, тому краще перебувати вдома", - зазначив Степанов.

Він додав, що якщо у хворого відсутні клініко-лабораторні ознаки активного інфекційного процесу, його можна виписувати додому на самоізоляцію.

"Тобто є ПЛР позитивний, але є всі підстави для продовження лікування вдома, цю людину треба і можна виписувати додому. Не треба чекати обов'язково негативного тесту ПЛР. Велика кількість людей переносить цю хворобу в легкий спосіб або навіть взагалі безсимптомно", - сказав він.

В Україні за минулу добу виявлено 10 746 випадків зараження коронавірусом.