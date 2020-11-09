Кабмін у середу може розглянути постанову про карантин вихідного дня

Кабінет Міністрів може розглянути постанову стосовно запровадження карантину вихідного дня 11 листопада.

Як передає Укрінформ, про це сказав у коментарі “Україна 24” міністр Кабміну Олег Немчінов.

За словами міністра, уряд може зібратися, аби обговорити питання карантину вихідного дня вже в середу, 11 листопада.

Він також зауважив, що відповідний проєкт МОЗ ще не став документом. Тобто, можна робити лише припущення, але варто дочекатися кінцевої його версії, сказав міністр.

"Щодо основних новацій – це запровадження карантину вихідного дня, а також фактично запровадження режиму карантину по всій території України, без зонувань. Також це обмежувальні заходи, які діятимуть протягом дня, під час роботи підприємств", – пояснив Немічнов.

Він зауважив, що уряд наразі проводить консультації, над питанням працюють робочі групи з різних міністерств, адже потрібно врахувати інтереси, які стосуються соціального захисту населення, а також позицію Міністерства молоді та спорту.

Немчінов наголосив, що у Кабміні неодноразово відповідали на запитання про повторний повний локдаун, додавши, що наразі уряд не бачить такої можливості, натомість вважає, що потрібно вживати точкових заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонує посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

В Україні станом на 9 листопада виявлено 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 687.