Мер Львова проти закриття ресторанів на карантин вихідного дня
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.
«Вчора ми мали великий Zoom з представниками львівського ресторанного бізнесу, і я цілком підтримую їх обурення, адже їм потрібно годувати свої сім'ї. Враховуючи те, що держава жодної гривні не дає компенсації бізнесу, потрібно думати, як він буде жити через місяць-два. Я не думаю, що це добра ідея, знову зупинити все. Краще займатись просвітницькою роботою: щоб люди ходили в масках, щоб не організовували ювілеї та весілля. А коли хтось зайде в кафе і поп'є кави, де в закладі буде зайнято декілька столиків, то для пандемії це не має жодного значення, а якщо все закрити, то це бізнес може вбити», - повідомив Садовий в ранковому ефірі радіо «Львівська хвиля».
За його словами, жодної координації центральної влади з органами місцевого самоврядування сьогодні немає.
«Наразі так званий карантин вихідного дня — це велика загадка, думка, кинута в маси, адже поки жодної інформації про це немає. Тільки завтра уряд має щось таке «прописати на папері». Зараз жодних рішень немає, але я б хотів, щоб уряд думав про всіх, а потім виносив якісь рішення», - додав Садовий.
Як повідомляло агентство, Україна перейшла до другого етапу боротьби з коронавірусом, зокрема в лікарнях припиняється планова госпіталізація і планові операції. Також на найближчому засіданні уряду планується запровадити карантин вихідного дня: в суботу та неділю будуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, АЗС та СТО.
За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 34304 випадки інфікування коронавірусом, з них 995 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів. Відтак, 550 — позитивні. Серед них львів'ян — 195.
В Україні станом на 10 листопада зафіксовано 10 179 нових випадків захворювання на коронавірус.
Фото: facebook.com / hrystyna.protsak