Мер Львова проти закриття ресторанів на карантин вихідного дня

Мер Львова Андрій Садовий виступає проти закриття ресторанного бізнесу під час карантину вихідного дня та наголошує, що краще займатися посиленою просвітницькою роботою.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Вчора ми мали великий Zoom з представниками львівського ресторанного бізнесу, і я цілком підтримую їх обурення, адже їм потрібно годувати свої сім'ї. Враховуючи те, що держава жодної гривні не дає компенсації бізнесу, потрібно думати, як він буде жити через місяць-два. Я не думаю, що це добра ідея, знову зупинити все. Краще займатись просвітницькою роботою: щоб люди ходили в масках, щоб не організовували ювілеї та весілля. А коли хтось зайде в кафе і поп'є кави, де в закладі буде зайнято декілька столиків, то для пандемії це не має жодного значення, а якщо все закрити, то це бізнес може вбити», - повідомив Садовий в ранковому ефірі радіо «Львівська хвиля».

За його словами, жодної координації центральної влади з органами місцевого самоврядування сьогодні немає.

«Наразі так званий карантин вихідного дня — це велика загадка, думка, кинута в маси, адже поки жодної інформації про це немає. Тільки завтра уряд має щось таке «прописати на папері». Зараз жодних рішень немає, але я б хотів, щоб уряд думав про всіх, а потім виносив якісь рішення», - додав Садовий.

Як повідомляло агентство, Україна перейшла до другого етапу боротьби з коронавірусом, зокрема в лікарнях припиняється планова госпіталізація і планові операції. Також на найближчому засіданні уряду планується запровадити карантин вихідного дня: в суботу та неділю будуть працювати лише продовольчі магазини, аптеки, АЗС та СТО.

За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 34304 випадки інфікування коронавірусом, з них 995 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів. Відтак, 550 — позитивні. Серед них львів'ян — 195.

В Україні станом на 10 листопада зафіксовано 10 179 нових випадків захворювання на коронавірус.

Фото: facebook.com / hrystyna.protsak