Садовий просить майже 22 мільйони з "коронавірусного" фонду для шкіл і дитсадків

Мер Львова Андрій Садовий направив листа прем'єру Денису Шмигалю та керівнику Міносвіти Сергію Шкарлету з проханням виділити з державного Фонду боротьби з COVID-19 майже 22 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для закладів освіти міста.

Як інформує Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Для організації безпеки працівників, учнів та вихованців закладів освіти м. Львова з міського бюджету було додатково виділено кошти в сумі 15 033,100 тис. грн. Однак провівши розрахунки на вересень-грудень 2020 року для закупівлі дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, закладам освіти м. Львова необхідно додатково 21 897,100 тис. грн», - йдеться у листі.

Як зазначають у міськраді, ці кошти необхідні для профілактичної дезінфекції робочих зон у навчальних закладах, забезпечення педагогів засобами індивідуального захисту (медична маска, рукавиці, тощо), закупівлі рідких миючих засобів, одноразових паперових рушників, спиртовмісних антисептичних засобів тощо.

Також міські посадовці заявили, що Львів ще не отримав жодних коштів з державного Фонду боротьби з COVID-19, який був створений для фінансування додаткових видатків на охорону здоров’я та соціальних видатків, безпосередньо пов’язаних з епідемією коронавірусу.

Як повідомлялося, Шмигаль 1 вересня пояснив, що з держбюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків тощо, але якщо таких коштів не вистачатиме, то Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою власників навчальних закладів. “Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо», - сказав Шмигаль.

Водночас за даними прем’єра, у місцевої влади на рахунках є залишки коштів у розмірі 8,5 млрд грн, які мають бути та можуть бути спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів та освітнього персоналу, а також на закуплю антисептиків і організації усього необхідного для навчальних закладів для забезпечення безпечного навчання.