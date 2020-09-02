Президент назвав фейком відсутність грошей у "ковідному фонді"

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Харківщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З ковідним фондом усе в порядку... там майже всі кошти є", - сказав Зеленський.

За його словами, неправдою є інформація, що у фонді майже не залишилося коштів.

"Майже всі, я не пам'ятаю, скільки. Це питання Прем'єр-міністра. Це неправда, це історія є великим фейком, який підігрівають різні люди, журналісти", - відповів Президент на запитання, скільки грошей лишилося у форді для боротьби з коронавірусом.

Він також попросив звертатися щодо даних по фонду до міністра охорони здоров'я та глави уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд грн.

1 липня уряд виділив Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1459 км доріг державного значення.