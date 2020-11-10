Дефіцит бюджету в 7,5% є помірним та одним з найнижчих у Європі - Шмигаль

Дефіцит державного бюджету на рівні 7,5% є посильним для України та одним з найнижчих у Європі.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна має один з найнижчих дефіцитів бюджету цього року, тобто 7,5% - це один з найнижчих в Європі показників дефіциту бюджету... Ми провели аудит з міжнародними партнерами, чи цей дефіцит для України є посильним. Він абсолютно помірний - про це заявляють всі міжнародні експерти й організації. Тобто для України 7,5% - це абсолютно адекватна цифра в час кризи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що дефіцит бюджету є елементом, який дає змогу підтримати економіку, малий та середній бізнес, який потерпає через економічну кризу, повязану з пандемією коронавірусу.

"Тому дефіцит бюджету плановий, ми розуміємо джерела погашення", - додав глава уряду.

За його словами, на наступний рік планується дефіцит бюджету на рівні менше 6%, а у майбутньому - зниження його для виходу на профіцитний бюджет.

Водночас Шмигаль зауважив, що інфляція очікується на рівні 4,5%, і це плановий показник.

"По року ми очікуємо близько 4,5% - це плюс-мінус прогнозований рівень інфляції Національного банку. Сьогодні ми розуміємо, що приблизно в цих параметрах Україна і буде залишатись", - сказав Прем'єр-міністр.

Він додав, що такий рівень інфляції є одним з найнижчих показників за часів незалежності України і приблизно дорівнює торішньому.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.