Степанов назвав планові госпіталізації, які триватимуть і надалі

В умовах COVID-19 проведення певних планових госпіталізацій та операцій не зупинятиметься.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми призупинили певні планові госпіталізації і планові операції. Які планові госпіталізації ми проводимо і ніхто їх зупиняти на майбутнє не буде? Це надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів, надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим, надання меддопомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам із онкологічними захворюваннями, надання паліативної меддопомоги у стаціонарних умовах», - сказав Степанов.

Він зазначив, що також не будуть зупиняти надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. Не зупинятимуть госпіталізацію, якщо внаслідок її перенесення є значний ризик для життя і здоров’я людей.

Як повідомляв Укрінформ, Україна перейшла до другого етапу боротьби з коронавірусом, в лікарнях припиняється планова госпіталізація і планові операції. Також на найближчому засіданні уряду планують запровадити карантин вихідного дня: в суботу та неділю працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки, АЗС та СТО.