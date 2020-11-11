З нежитем, але без «психічних» змін: як проходить COVID-19 у легкій формі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що рішення про лікування хворого з коронавірусом у домашніх умовах може приймати лише сімейний лікар та нагадав, як проходить COVID-19 у легкій формі.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 11 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лікуватися в домашніх умовах можуть тільки люди, які мають легкий перебіг хвороби. Рішення стосовно медичної допомоги саме в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар. Виключно ваш сімейний лікар може прийняти таке рішення та сказати вам, як лікуватися", - заявив Степанов.

Він зазначив, що медичні працівники повинні здійснювати постійний контроль стану хворого і контактних осіб. За його словами, метод контролю обирається індивідуально лікарем, в залежності від стану хворого.

Степанов пояснив, що легкий перебіг хвороби вважається тоді, коли є невисока температура тіла, до 38 градусів, яка добре контролюється прийомом жарознижувальних препаратів. Також легкий перебіг характеризується нежитем, сухим кашлем без ознак дихальної недостатності. При легкому стані відсутні шлунково-кишкові прояви та зміни психічного стану.

"Ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвивається на другому тижні хвороби. Тому хворих потрібно активно спостерігати, і повторний огляд рекомендовано проводити саме в цей термін", - додав Степанов.

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Як повідомлялося, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.