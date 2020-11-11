Уряд у середу виділить кошти на кисень для СОVID-лікарень

Кабінет Міністрів на черговому засіданні у середу розглядатиме питання про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на оприлюднений на Урядовому порталі порядок денний засідання КМУ, доповідатиме це питання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його ж ініціативи може відбутися перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік.

Міністри можуть визначити державне підприємство “Медичні закупівлі України” централізованою закупівельною організацією. Вони ж погодять передачу цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні “Центр мікрохірургії ока” в державну власність.

Учасники засідання планують схвалити концепцію державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021―2030 роки. Вони погодять підписання угоди з урядом Литовської Республіки про тарифи консульського збору за оформлення довгострокових (національних) віз, а також підписання спільної заяви про подальше співробітництво з урядом Німеччини за програмою Федерального міністерства економіки та енергії Німеччини для менеджерів “Готові до співпраці з Німеччиною”. Крім того, схвалять проєкт угоди з урядом Естонії про технічне та фінансове співробітництво.

Урядовці розглянуть питання про підготовку та реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціюватиме затвердження плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління, а також порядку проведення огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога захисту якої встановлена законом.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна внесла на розгляд проєкт постанови про запровадження експериментального проєкту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

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За ініціативи в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета може бути утворена міжвідомча робоча група з реалізації спільного морського порядку денного для Чорного моря і стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціюватиме внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

Урядовці врегулюють деякі питання реалізації рамкової угоди з урядом Данії щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.

У порядку денному — схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на 2020-2024 роки.

Також можуть бути внесені зміни до положення про стипендію Кабінету Міністрів для видатних спортсменів, тренерів і діячів фізичної культури та спорту.

Урядовці погодять проєкт указу Президента про Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року.

Міністри погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, проєкт закону про ратифікацію угоди з урядом Польщі про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на українсько-польському державному кордоні, зміни до закону про Національну поліцію, до закону про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки, зміни до Бюджетного кодексу щодо діяльності державних реабілітаційних установ для осіб та дітей з інвалідністю.