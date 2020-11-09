Україна переходить до другого етапу реагування на поширення COVID-19

За результатами селекторних нарад під керівництвом Президента України та наради заступника керівника Офісу Президента з ОДА прийнято рішення про перехід на другий етап реагування на поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу 9 листопада сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Прийнято рішення - Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби: ми продовжуємо розгортати та збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров'я, в які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою. З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

За його словами, планується терміново збільшити кількість ліжок для хворих з COVID-19 із запланованих 52 тисяч до 80 тисяч. Також 80% з них, або 60 тисяч ліжок, забезпечити киснем.

Забезпечення киснем буде здійснено шляхом закупівлі кисневих концентраторів, створення додаткової мережі забезпечення киснем медзакладів.

"Зараз відпрацьовується кожен конкретний заклад, який буде постачати або газоподібний кисень, або рідкоподібний кисень в кожну лікарню", - сказав Ляшко.

Третім етапом, за його словами, планується розгортання тимчасових госпіталів в пристосованих приміщеннях.

Він закликав українців дотримуватись протиепідемічних обмежень, з тим щоб не довелося переходити до третього етапу

"Найближчим часом буде запропоновано і проголосовано Кабінетом Міністрів України (рішення - ред.) про більш жорсткий карантин на вихідний день. Ми будемо робити все можливе для того, щоб врятувати систему охорони здоров'я від колапсу і не зупиняти економіку", - заявив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зафіксували 8 687 нових випадків COVID-19. Госпіталізовано 1 100 осіб; летальних випадків – 115; одужали – 2 277 осіб; здійснено тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018 осіб; одужали – 209 143 особи; летальних випадків – 8 565; проведено 3 648 292 ПЛР-тестувань.