За відсутність маски на вулиці не штрафуватимуть – Мін’юст

За відсутність маски на вулиці штрафувати не будуть.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні міністра юстиції Дениса Малюськи у Фейсбуці.

"6-го листопада Верховна Рада України прийняла Закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень. При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - сказав Малюська.

Він додав, що раніше застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Таке рішення підтримали 262 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).