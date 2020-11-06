Маска на підборідді чи руці може «коштувати» до 225 гривень – закон

Згідно із законопроєктом №3891, який сьогодні ухвалила Верховна Рада, громадяни, які перебувають у приміщеннях або громадському транспорті без масок, або з неправильно одягнутою маскою, муситимуть сплатити штраф від 170 до 255 грн.

Про деталі схваленого закону, як повідомляє Укрінформ, розповіла у Фейсбуці заступниця голови депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"За перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у громадських будівлях і транспорті тепер вас можуть оштрафувати на суму від 170 до 255 гривень. Те ж саме покарання – за неправильне носіння масок чи респіраторів. Тому ні під носом, ні на підборідді, ні на руці. Носімо маску правильно!" - відзначила Кравчук.

При цьому, зауважила депутатка, норма про 17 тис. грн залишається чинною для всіх інших порушень правил карантину.

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"До речі, ці штрафи – просто максимально лояльні. Так, у Німеччині суми стягнень для порушників сягають від 15 до 500€, в Іспанії – до 500€, а в Італії – взагалі до 1000€", - додала Кравчук.

При цьому вона нагадала, що накладати штрафи матимуть право працівники поліції, епідемічного контролю та органів місцевого самоврядування. За відсутність засобу захисту поліція зможе штрафувати порушника прямо на місці, а не стягувати через суд.

"Звертаю вашу увагу, гуляти парком можна, дихаючи на повні груди – поза приміщеннями перебування без маски не каратиметься. Штрафувати порушників будуть лише за перебування без маски у громадських будівлях. Це, зокрема, торговельні центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, спортзали, церкви, а також державні установи" - резюмувала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Таке рішення підтримали 262 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).