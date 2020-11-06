У метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски

У метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски

Укрінформ
На станції метро «Славутич» затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 42-річним киянином неправомірних дій та насильства щодо працівника поліції”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався на платформі станції Київського метрополітену «Славутич».

Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

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Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі. Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

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