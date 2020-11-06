Медичний кисень в Україні можуть виробляти 16 підприємств

Ліцензію МОЗ на виробництво медичного кисню отримали 16 підприємств.

Як передає Укрінформ, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На даний момент 16 підприємств в Україні отримали ліцензії на виробництво медичного кисню, і МОЗ у подальшому готове активно видавати ліцензії для підприємств-виробників", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що МОЗ та місцеві органи влади отримали завдання забезпечити 80% ліжкового фонду , виділеного для лікування хворих на COVID-19, киснем. Нині, за його словами, цей показник становить 40%, або 20,5 тис. ліжок. До кінця листопада таких ліжок має бути більше 42 тисяч. На це в жовтні було виділено 572 млн грн.

Також, як зазначив Прем'єр, ОДА повинні підготувати додаткові приміщення для розміщення хворих на COVID-19, це можуть бути спорткомплекси , виставкові зали, інші приміщення структури, які мають бути обладнані всім необхідним.

За словами Шмигаля, станом на 5 листопада, кількість задіяних апаратів штучної вентиляції легень становила 638, загалом в країні розміщено 4 876 апаратів штучної вентиляції легень.

Шмигаль нагадав, що на сьогодні ОДА мають усі інструменти для забезпечення ліжок киснем, і додав, що якщо ця робота буде незадовільною, то будуть прийматися кадрові рішення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 листопада в Україні лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.