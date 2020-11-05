У Харківській інфекційній лікарні встановлюють 20-кубову кисневу бочку – найбільшу в регіоні

На території Харківської обласної інфекційної лікарні встановлюють 20-кубову кисневу цистерну, наявна в закладі бочка майже у сім разів менша та постійно перемерзає через надмірне навантаження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор лікарні Павло Нартов.

Цистерну привезли на подвір’я вранці 5 листопада. Встановлять її на підготовлений фундамент протягом дня, а підключать до роботи на початку наступного тижня, також буде прокладено додаткову кисневу трасу, зазначає директор лікарні Нартов. Наявна бочка через надмірне навантаження постійно обмерзає, хоча надворі плюсова температура.

«Наявну ємність (на 3 куби - ред.) ми заправляємо 2 рази на добу, раніше заправляли раз у 4 дні, ви розумієте, як зросла потреба. Кисню треба все більше з кожним днем», - розповів Нартов.

Він додав, що у закладі 107 точок доступу до магістрального кисню, десятки ШВЛ і концентраторів, і всі точки та обладнання зайняті.

«Заклад заповнений на 100%. На сьогодні – 290 пацієнтів, з них у реанімації – 12, 26 – на апаратах ШВЛ у звичайних відділеннях. Кількість тяжких хворих збільшується. Я можу відверто сказати, одного дня у нас було 8 померлих. Украй важкий перебіг у людей, які мають фонові захворювання: в першу чергу, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет і ожиріння. Я закликаю всіх дотримуватися протиепідемічних заходів», - сказав директор лікарні.

У Харківській обласній інфекційній лікарні встановили додаткову найбільшу ємність для медичного кисню на 20 кубометрів/ Фото: В'ячеслав Мадієвський

За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, ємність надала компанія «Мессер Україна», яка її буде заправляти та обслуговувати.

«Тобто сплачуємо за кисень. За саму ємність – ні. На місяць ця лікарня витрачає на кисень зараз майже мільйон», - пояснив Пастух.

Він зазначив, що наразі в Україні – величезний дефіцит подібних ємностей. «Ми замовили ще близько 15 таких бочок – з максимальним об’ємом - у виробника і очікуємо на них», - говорить Пастух.

За словами керівника спеціалізованого підприємства Східного регіону «Мессер Україна» Євгена Кашкіна, встановлена ємність закриє щоденні потреби пацієнтів інфекційної лікарні повністю. «Вона здатна забезпечувати киснем безперервно протягом чотирьох діб. На теперішній час це є оптимальне рішення. Нинішня ємність, яку використовує лікарня, також наша, але вона перемерзає через те, що кисню потрібно більше, ніж вона здатна генерувати», - пояснює Кашкін.

Як повідомлялося, за останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 769 жителів Харківщини, 501 з них - мешканець обласного центру. Усього по області зареєстровано 40330 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 7764 хворих одужало, 561– помер.

В Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.