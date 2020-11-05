На роботі не мають права вимагати ПЛР-тест після лікарняного - Ляшко

Вимога тесту ПЛР при виході з лікарняного на роботу суперечить законодавству.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту ПЛР. Хочу сказати, що це суперечить чинному законодавству”, - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин, які прописані в стандарті надання меддопомоги хворим з COVID-19. Перша - 10 днів від появи перших симптомів і впродовж цих 10 днів протягом трьох днів відсутні симптоми COVID-19. Це, за словами Ляшка, є підставою для переведення хворого в категорію "одужав" і закриття лікарняного. Друга причина — 10 днів від моменту отримання результатів ПЛР і впродовж цих 10 днів протягом 3 днів відсутні симптоми. Третя причина - отримання негативного тесту ПЛР.

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“Всі ці три фактори є рівноцінними при рішенні про закриття лікарняного. Тому не повинно бути ніякого булінгу, ми можемо спокійно допускати людей, які перехворіли, в колектив. Є рекомендації ВООЗ і стандарт МОЗ, які свідчать, що якщо один з цих критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати інших”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.