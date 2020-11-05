В Україні за добу - 9 850 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514). За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб», - йдеться в повідомленні.

Водночас за добу померли 193 пацієнти.

Також за останню добу госпіталізовано 1269 осіб. Одужали – 8378 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 75 598, при цьому методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742.

Загалом за весь час пандемії в Україні померли 7 924 особи, одужали – 184 782.

Проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 9524 випадки коронавірусу.