В Україні за добу - 9 850 нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
«За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514). За весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб», - йдеться в повідомленні.
Водночас за добу померли 193 пацієнти.
Також за останню добу госпіталізовано 1269 осіб. Одужали – 8378 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 75 598, при цьому методом ПЛР – 46 856, методом ІФА – 28 742.
Загалом за весь час пандемії в Україні померли 7 924 особи, одужали – 184 782.
Проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 9524 випадки коронавірусу.