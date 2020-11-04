Україна поки в локдаун не збирається – Шмигаль

Карантинні обмеження в Україні діють, але поки що влада не планує вводити локдаун.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі ми бачимо, що дуже багато країн у Європі та світі закриваються на повторний жорсткий локдаун. Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження, при тому що це країни із дуже потужними медичними системами та ресурсами. Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни, але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень», - наголосив Шмигаль.

За його словами, зі свого боку уряд продовжить робити все можливе, аби медична система могла надати допомогу кожному, хто її потребує. Для цього збільшується кількість тестувань, кількість ліжок у лікарнях, влада активно працює, щоб підвести до них кисень, запевнив Шмигаль.

«Буквально минулого тижня на ці потреби виділили додаткові 600 млн грн. Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за декілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи», - нагадав глава уряду.

Як повідомлялося, станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 420 617 випадків коронавірусної хвороби, з них 9524 за добу.

Глава МОЗ Максим Степанов не виключав, що жорсткий карантин можливий, якщо щодня в Україні будуть фіксувати до 20 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, а заповнюваність ліжок становитиме 100%.

Фото: КМУ