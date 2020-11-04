В Україні за добу виявили 9524 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408)", - написав глава МОЗ.

За його інформацією, летальних випадків за добу зареєстровано 199, водночас одужало 7536 осіб.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вжн 176 404, летальних випадків зареєстровано 7731, зазначив міністр.

Степанов також зауважив, що за добу в країні здійснено 72 442 тестування на коронавірус, зокрема 42 278 методом ПЛР і 30 164 методом ІФА.

Він поінформував, що найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 4 листопада виявлено 47 853 633 випадки коронавірусу, зокрема 1 220 534 летальних, одужали 34 357 190 людей.