ВООЗ: Лабораторний тест - єдиний спосіб підтвердити діагноз COVID-19

Грип та COVID-19 можуть мати схожі симптоми. Тому єдиним однозначним способом встановлення точного діагнозу для обох хвороб є лабораторний тест.

Як передає Укрінформ, таку заяву зробила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу.

За її словами, унікальним симптомом коронавірусної хвороби COVID-19, що відрізняє її від грипу, є втрата нюху та смаку.

"Якщо ви маєте ці симптоми, то вища ймовірність, що у вас COVID-19, а не грип", - зазначила Моен.

Однак, за її словами, нема потреби самостійно ставити діагноз. "Якщо ви маєте серйозні симптоми, такі як труднощі з диханням та висока температура, а також інші серйозні симптоми, вам треба звернутися до лікаря", - наголосила представниця ВООЗ.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, зокрема 1,211 млн летальних. При цьому число тих, хто одужали від коронавірусу, наразі складає 34,036 млн.