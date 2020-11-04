У світі на COVID-19 захворіли 47,8 мільйона осіб
Укрінформ
У світі станом на ранок 4 листопада зареєстровано 47 853 633 випадків коронавірусу.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, 1 220 534 особи не вижили, 34 357 190 одужали.
За нову добу було виявлено 14 289 випадків, з них понад 5 тисяч в Бельгії та Мексиці. Також за сьогодні у світі від коронавірусної інфекції загинули 815 осіб.
США в даний час лідирують за кількістю заражених у світі - там зафіксовано 9,692,528 випадків. В Індії 8,313,876 (929 нових), а в Бразилії 5,567,126.