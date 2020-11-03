Італія б’є свої COVID-рекорди - за добу померли 353 хворих

За минулу добу в Італії зафіксували новий рекорд: внаслідок пандемії COVID-19 померли 353 пацієнти, стільки загиблих в країні не було з 6 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

За добу в Італії COVID-19 підтвердили у 28 244 людей, що є збільшенням порівняно з минулою добою, тоді зафіксували 22 253 нові випадки захворювання.

Загалом в Італії від початку епідемії зафіксували вже 759 829 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 39 412 стали летальними. Одужали від недуги 302 275 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, зокрема 1,211 млн летальних. При цьому число тих, хто одужали від коронавірусу, наразі складає 34,036 млн.

Фото: ANSA