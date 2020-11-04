Як поводитися вагітним у разі підозри на COVID-19 – поради медиків

Національна служба здоров'я (НСЗУ) надала поради, як поводитися вагітним у разі підозри на COVID-19.

Як передає Укрінформ, алгоритм дій у Фейсбуці оприлюднила Національна служба здоров'я.

"Наразі немає підтвердження тому, що вагітні найбільше ризикують захворіти на COVID-19, ніж будь-яка інша жінка. Втім, через вразливість до гострих вірусних респіраторних інфекцій вагітним потрібно дотримуватись загальних рекомендацій щодо власного захисту", - наголошують в НСЗУ.

В Нацслужбі надали алгоритм дій, якщо у вагітної є підозра або підтверджений діагноз COVID-19.

Перш за все, необхідно повідомити про симптоми або свій стан лікаря, з яким укладено декларацію, а також акушера-гінеколога, який спостерігає за вагітною.

Якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою коронавірусною інфекцією відсутня пологова діяльність та акушерська патологія, а наявний легкий перебіг захворювання, вона залишається на самоізоляції. Сімейний лікар та акушер-гінеколог мають забезпечити активний дистанційний нагляд за станом здоров'я такої пацієнтки.

В НСЗУ радять за можливості відкласти всі заплановані візити до лікаря до завершення самоізоляції.

"Але, якщо вагітній з підозрою чи підтвердженим COVID-19 потрібно проходити обстеження, які відтермінувати неможливо, то жінка має пройти таке обстеження останньою. Вагітна має обов’язково заздалегідь узгодити години прийому та попередити лікарів щодо візиту", - йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо стан вагітної потребує госпіталізації, їй мають надати кваліфіковану медичну допомогу.

"У кожному регіоні є пологові будинки, які визначені для надання допомоги вагітним із підозрою чи підтвердженою інфекцією COVID-19", - повідомляють в НСЗУ.

Згідно з роз'ясненнями НСЗУ, вагітну жінку госпіталізують у разі: початку пологової діяльності (навіть якщо вагітна перебуває вдома на самоізоляції та не має лабораторно підтвердженого COVID-19); якщо у вагітної відсутня пологова діяльність, але наявний важкий чи середньої важкості стан перебігу COVID-19; якщо у вагітної відсутня пологова діяльність, але наявна акушерська або супутня екстрагенітальна патологія (за рішенням лікаря).

В НСЗУ відзначають, що Стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі, у тому числі і вагітним, затверджено Міністерством охорони здоров’я.