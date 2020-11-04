Протоколи «медичного сортування» поки не введені - Степанов

Лікарі повинні знати та виконувати протокол лікування COVID-19, що був розроблений Міністерством охорони здоров’я України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Протокол — це алгоритм дій лікаря, в ньому детально прописано, що має робити лікар, який веде пацієнта з COVID-19. Крім цього, наголошую, що на сьогодні в Україні протоколи так званого «медичного сортування» не запроваджені. Їх може бути введено лише, якщо будуть заповнені всі 100% ліжок для хворих на COVID-19. Проте ми готуємося до будь-якого сценарію», — зазначив Степанов.

Крім того, міністр підкреслив, що остаточне рішення щодо тактики лікування пацієнтів з COVID-19 приймає виключно сімейний лікар.

«Чи потрібна госпіталізація, визначає сімейний лікар. Є багато показників, за якими він приймає це рішення. Є показник сатурації, і якщо він нижчий ніж 92%, то людина потребує кисневої терапії і госпіталізації. Виникають ситуації, коли лікар орієнтується на певні показники лабораторних досліджень», — сказав очільник МОЗ.

Стандарти медичної допомоги при лікуванні COVID-19 доступні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив під час виступу у Верховній Раді, що у разі заповненості лікарень хворими на COVID-19 на 100% може бути введений в дію протокол медичного сортування.

Станом на 4 листопада в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб.