Шмигаль доручив регіонам збільшити на 25 тисяч кількість COVID-ліжок

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив регіонам збільшити ще на 25 тис. кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав під час проведення спільно із Секретарем Ради національної безпеки й оборони України Олексієм Даніловим селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

"Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання «якщо вони будуть потрібні» не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень", — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що голови облдержадміністрацій мають виконати це доручення негайно. «Це невідкладне доручення. Треба рухатися дуже швидко й оперативно», — сказав Шмигаль.

На нараді також обговорили питання збільшення кількості ліжкомісць із підключенням до подачі кисню. Голова Рівненської ОДА звернувся до МОЗ щодо надання ліцензії на використання медичного кисню «Рівнеазот». Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзначив, що після отримання відповідного звернення від підприємства МОЗ проведе необхідні процедури за два дні.

Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій шукати найпростіші способи для постачання кисню до точок підключення, щоб якнайшвидше підключити ліжка без проведення будівельних робіт.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилися 420 617 осіб, із них одужали вже 176 404, померла 7 731 людина.