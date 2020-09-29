До програми медгарантій-2021 планують включити вагітність на “первинці”
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“На 2021 рік в пропозиціях, які ми подавали в бюджетному запиті, ми хочемо запровадити ще один пакет, який важливий — на ведення вагітності в амбулаторних умовах.... Окрім традиційно жіночих консультацій, ми вважаємо, що цю частину повинна робити в тому числі і первинна ланка. Тому ми хочемо запровадити пакет, який буде складати 1026 грн на місяць. Повний пакет послуг включатиме огляд, збіг анамнезу, кардіографію, лабораторну діагностику, УЗД. Виходячи з прогнозної кількості породіль на наступний рік - 270 291, загальний прогнозний обсяг видатків, який ми подали в бюджетному запиті, - 2, 2 млрд грн”, - сказав Степанов.
За його словами, відповідно до медзакладів, які будуть укладати угоди за такими пакетами, будуть певні вимоги щодо якості надання таких послуг.
Міністр також наголосив, що запровадження такого пакету є важливим з огляду на те, що в Україні материнська, малюкова смертність в 1,5-3 рази вища, ніж в країнах Європи.