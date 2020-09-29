До програми медгарантій-2021 планують включити вагітність на “первинці”

Міністерство охорони здоров’я подало бюджетний запит на запровадження в межах Програми медичних гарантій на 2021 рік пакету медичних послу по амбулаторному веденню вагітності.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На 2021 рік в пропозиціях, які ми подавали в бюджетному запиті, ми хочемо запровадити ще один пакет, який важливий — на ведення вагітності в амбулаторних умовах.... Окрім традиційно жіночих консультацій, ми вважаємо, що цю частину повинна робити в тому числі і первинна ланка. Тому ми хочемо запровадити пакет, який буде складати 1026 грн на місяць. Повний пакет послуг включатиме огляд, збіг анамнезу, кардіографію, лабораторну діагностику, УЗД. Виходячи з прогнозної кількості породіль на наступний рік - 270 291, загальний прогнозний обсяг видатків, який ми подали в бюджетному запиті, - 2, 2 млрд грн”, - сказав Степанов.

За його словами, відповідно до медзакладів, які будуть укладати угоди за такими пакетами, будуть певні вимоги щодо якості надання таких послуг.

Міністр також наголосив, що запровадження такого пакету є важливим з огляду на те, що в Україні материнська, малюкова смертність в 1,5-3 рази вища, ніж в країнах Європи.