Зі мною народжувала вся лікарня: українка розповіла про пологи в Нідерландах

Аліна Стремоухова з Харкова, яка нещодавно вперше стала мамою у Нідерландах, поділилася власною історією незапланованих пологів у цій країні в умовах пандемії COVID-19.

Про те, навіщо для неї викликали рятувальників та інші подробиці молода мама розповіла кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

Пологи в Аліни почалися на шостому місяці вагітності у розпад пандемії, коли вона відвідувала маму, яка вже майже 10 років проживає у Нідерландах.

Як розповіла 28-річна українка, коли вона вже мала повертатися додому в Харків, в амстердамському аеропорту «Схіпхол» їй повідомили, що рейс в Україну скасовано через коронавірус. Тож, вона почала шукати інші варіанти повернення додому. За словами Аліни, саме паніка та стрес стали причиною її передчасних пологів. Щоб максимально продовжити вагітність, нідерландські медики заборонили дівчині вставати, а для того, аби доправити вагітну в лікарню, викликали рятувальників.

«Приїхала швидка, в ній було три людини. Через коронавірус вони прийшли у масках, у спецодязі. Потім ще один лікар, через те, що я була вагітна. Вона мене оглянула і сказала, що потрібно їхати у спеціальний медичний центр у Заандамі, щоб там мене оглянули і вирішили, що робити далі, бо у мене не повністю відійшли води, але я могла почати народжувати у будь-який момент», - пригадує Аліна.

Жінка каже, що їй заборонили взагалі вставати, навіть сидіти. «Я повинна була тільки лежати і не вставати. Лікар комусь дзвонила, консультувалася, а потім викликали рятувальників. Приїхали рятувальники, десь 15-20 людей. Вони мене з другого поверху через балкон виносили на спеціальних ношах, щоб я не рухалася, не вставала. Це була ціла спецоперація. Я не ходила ні секунди», - розповіла кореспонденту Укрінформу Аліна Стремоухова.

Місяць вона пробула в лікарні в Амстердамі, потім її перевели у медичний заклад в місті Заандам.

«В Амстердамі я пролежала місяць. Коли настав 32-й тиждень і я не народила, то мене перевели в Заандам, бо там із таким терміном вже могли прийняти пологи, але у них було завдання продовжувати зберігати вагітність. Тож у Заандамі я ще тиждень пролежала. 28 квітня я почала відчувати біль внизу живота, це вже починалися перейми. Всю ніч я терпіла, а о 5-й ранку я вже натиснула на червону кнопку, і потім мене повезли народжувати», - пригадує Аліна.

Вона розповіла, що біль був жахливий, тому медпрацівники вкололи знеболююче. «Біля мене сиділи медики, гладили мене по руці, заспокоювали, викликали маму, потім заспокоювали маму, організували телефон-перекладач. Зі мною у Нідерландах народжували всі, навіть лікар тужився, він був чоловік. Уявляєте, як всі переживали та які всі неймовірні? Народжувала вся лікарня», - розповіла жінка.

Аліна зазначила, що весь час її мама була поруч з нею. «Їй запропонували урочисто перерізати пуповину, але вона відмовилася, побоялася. Мама сказала, що в неї було таке відчуття, ніби вона народила четверту дитину, і що їй було простіше народжувати, ніж бути на моїх пологах. Мій син народився 29 квітня 2020 року о 16:12», - поділилася Стремоухова.

У Нідерландах Аліна з маленьким Тихоном пробули доти, аж поки лікарі не були певні, що дитинка здорова і немає ризику прямувати додому в Україну літаком.

«Я повинна була перебувати в цій країні до 40-го тижня і постійно відвідувати лікаря. Через кожні два тижні дитину оглядали лікарі. І після 40-го тижня, з дозволу лікаря, я вже могла повернуться додому в Україну, в Харків. У мене була купа документів, щоб я могла виїхати», - поділилася молода мама.

Жінка додала: цікаво, що лист - не електронний, а саме звичайний лист поштою - з інформацією, коли нам потрібно з'явиться на медогляд - приходив на адресу її мами, але на ім’я маленького Тихона. «Якщо не приходиш вчасно, то штраф 40 євро, бо в цей час міг бути інший пацієнт», - зазначила українка.

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16 липня 2020 року українка Аліна Стремоухова з сином повернулися в Україну. Мама та малюк почуваються добре. На згадку про пологи в Нідерландах у жінки залишилисся ножиці, якими перерізали пуповину, та фотографії і привітання.

Детальніше про це можна прочитати в інтерв'ю Аліни Стремоухової Укрінформу.

Фото: Укрінформ та надані Аліною Стремоуховою