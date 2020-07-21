Молодь діаспори розпочинає віртуальні мандрівки Україною в рамках проєкту СКУ
Укрінформ
У Світовому конґресі українців (СКУ) оголосили про початок серії віртуальних подорожей Україною для молодих представників діаспори.
Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.
«Let’s go to Ukrаїна! Молодь з Нью-Йорка, Портланда, Торонто, Філадельфії та Чикаго вирушає у віртуальні мандрівки Україною», - йдеться у дописі.
Серія віртуальних зустрічей організована СКУ спільно з одним з підрозділів Православної церкви України в США (Office of Youth and Young Adult Ministry Ukrainian Orthodox Church of the USA).
Як зазначається, проєкт стартував за участі народного депутата VIII скликання і громадської діячки Ганни Гопко. «Дякуємо Ганні за надихаючу історію, що проклала містки між континентами», - зауважили в СКУ.
Фото: Укрінформ, сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook