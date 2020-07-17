Портал «Український освітній всесвіт» розпочинає знайомство з українознавчими закладами діаспори

Портал «Український освітній всесвіт» Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» розпочинає знайомство з українськими освітніми закладами за кордоном.

Про це йдеться на сторінці Український освітній всесвіт - МІОК в Facеbook.

«Друзі, чудова новина! Наші програмісти вже активно працюють над порталом «Український освітній всесвіт». Ми також не гаємо часу, тому розпочинаємо знайомити вас із першими учасниками проєкту - українознавчими школами та вищими студіями. Кожен матиме шанс - зголошуйтеся!», - йдеться у дописі.

Першою ластівкою проєкту стала Українська суботня школа для громадян України у Варшаві (Українська суботня школа Варшави), йдеться у дописі.

Як зазначається, Українська суботня школа у Варшавi - школа для українців, де можна навчитися української мови, історії України, її культури та географії. «Ми маємо честь продовжувати майже дев’яносторічну історію українського шкільництва у столиці Польщі. 15 листопада 1929 року розпочала свій перший навчальний рік. Українська дитяча школа заснована українськими емігрантами - творцями Української Народної Республіки. Українською суботньою школою для громадян України опікується Фонд «Наш вибір». Для громадян України заняття відбуваються щосуботи: для дошкільнят - у Дитячому клубі Рукавичка в Українському домі у Варшаві, а для школярів - у Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie»», - розповідається про заклад.

Як повідомляється, для зручності є гештеги: #українознавчі_школи_за_кордоном та #українознавчі_вищі_студії_за_кордоном.

Усім, хто хоче надати інформацію про українознавчий освітній заклад за кордоном, потрібно заповнити онлайн-форму.

Форма для українознавчих шкіл: https://forms.gle/16QUpFH38zqcaNgF8.

Форма для українознавчих вищих студій: https://forms.gle/4JTRcbrXj1UjzoU88.

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Як повідомляв Укрінформ, «Український освітній всесвіт» – перший інтернет-портал, на якому буде розміщено інформацію про діяльність українознавчих закладів у світі – суботніх і недільних шкіл (школи вихідного дня), культурних центрів, садочків та вищих студій.

Портал стане майданчиком для налагодження ефективнішого діалогу та обміну досвідом. Тут педагоги, викладачі та науковці із закордонних освітніх установ матимуть змогу популяризувати українознавчі студії, спілкуватися, ділитися інформацією про освітні, культурні, наукові проєкти, навчальними розробками та спільно створювати нові матеріали в онлайн-режимі.

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) запросив українознавчі освітні заклади світу долучитися до проєкту «Портал «Український освітній всесвіт» (інтерактивна карта та форум українознавчих освітніх закладів)», ідея створення якого зародилася під час Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл (Львів, 18-22 серпня 2018 р.), що об’єднав педагогів із 36 країн світу.

Детальніше про проєкт «Портал «Український освітній всесвіт» можна дізнатися за посиланням.

Фото: miok.lviv.ua