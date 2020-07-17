В СКУ привітали переможців конкурсу на кращий дистанційний урок

У Світовому конґресі українців (СКУ) привітали переможців конкурсу на «Найкращий дистанційний урок», оголошеного для українських педагогів та науковців з усього світу.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Через пандемію коронавірусу навчання у звичному форматі стало неможливим. Тож ми прагнули допомогти вчителям адаптуватися до нових форм викладання – віртуальних уроків. Результати перевершили наші очікування. Ми щиро вдячні освітянам і віримо, що цей конкурс допоможе українським школам у світі стати ще успішнішими», – наголосила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) СКУ Оксана Левицька.

Як зазначається, свої інноваційні уроки на конкурс подали 56 освітян з 6 різних країн. За право бути найкращими в окремих номінаціях конкурували 65 дистанційних уроків. Найкращі роботи визначалися в різних вікових групах та з різних предметів. За правилами конкурсу, учасники мали можливість проголосувати за найкращий, але не за свій варіант.

Після підбиття підсумків, стали відомі імена 17 переможців у номінаціях: українська мова, література, географія, культура та історія.

«Тож, ми раді вітати з перемогою Oлену Радієвську з Мельбурна (Австралія), Юлію Орел з Торонто (Канада), Тетяну Суховієнко з Дубая (ОАЕ), Олю Миц з Едмонтона (Канада), Ольгу Істоцьку з Липців (Україна), Тетяну Лучицьку з Вінниці (Українa), Тетянку Карпову з Монреаля (Канада), Ірину Берлінг з Торонто (Канада), Лілію Суху з Едмонтона (Канада), Олександра Черкаса з Києва (Україна), Світлану Леськів з Тернопільщини (Україна), Юлію Шлапко з Вінніпеґа (Канада), Наталію Луцик з Осло (Норвегія), Марію Левадню з Торонто (Канада), Альону Рибенцеву з Барвінкового (Україна), Вікторію Мозоль з Рівненщини (Україна) та Людмилу Григорчук з Торонто (Канада)», - йдеться у повідомленні.

Навчальні матеріали дистанційних уроків, які здобули найвищі оцінки, доступні до перегляду за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) Світового конґресу українців (СКУ) та Національна українська освітня рада при Конґресі українців Канади (КУК) оголосили у квітні всесвітній конкурс для вчителів та науковців «Найкращий дистанційний урок».

Мета ініціативи - допомогти дітям закордонних українських шкіл здобути знання з предметів українознавства (української мови, літератури, історії, географії та культури) за допомогою дистанційних уроків.

Фото: Суспільне