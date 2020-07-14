Вінницька вчителька - серед переможців міжнародного конкурсу на найкращий дистанційний урок від СКУ

Вчителька з Вінниці Тетяна Лучицька здобула перемогу в міжнародному конкурсі на найкращий дистанційний урок від Світової координаційної освітньо-виховної ради Світового конґресу українців та Національної української освітньої ради при Конґресі українців Канади.

Про це повідомляє газета «День».

«Комплексний дистанційний крок з українського мови для учнів 5 класу, який створила вчителька з вінницької школи-гімназії № 6 Тетяна Лучицька, визнали найкращим. Вона влаштувала для дітей онлайн-подорож на пасіку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з початком карантину через Covid-19 і вимушеним переходом шкіл на дистанційне навчання Світовий конґрес українців та Національна українська освітня рада при Конґресі українців Канади оголосили всесвітній конкурс для вчителів та науковців на «Найкращий дистанційний урок». Він мав на меті допомогти дітям закордонних українських шкіл здобути знання з предметів українознавства, зокрема української мови, літератури, історії, культури за допомогою дистанційних уроків.

Крім цього, ініціатива мала на меті заохотити вчителів до нових форм викладання – навчання онлайн. Свої інноваційні уроки на конкурс подавали педагоги з різних країн світу. Усі учасники мали можливість проголосувати за найкращий, але не за свій варіант. Переможців визначали в різних вікових групах та з різних предметів.

«Карантин змусив нас опановувати нові форми роботи, які мали бути не просто цікавими для дітей, але й зрозумілими та корисними. Кожен урок, який створює вчитель – це фантазія, яка допомагає переплести інформацію, перевірити її засвоєння і водночас спонукає дітей до розвитку компетенцій. Він повинен не просто вчити, а показувати, як отримані знання можна застосувати на практиці. Відтак, мій конкурсний урок був про бджіл», – розповіла Тетяна Лучицька.

Вона додала, що сама займається бджільництвом і тому знає, скільки праці докладають ці комахи-трудівниці. Вони показують приклад, як треба жити людям – працювати і творити. «Такі уроки розвивають життєві компетенції на прикладах. Допомогло те, що готувала урок для 5 класу, де навчається моя доня і де я - класний керівник», - зазначила переможниця.

За умовами конкурсу, кожен комплексний дистанційний урок мав включати презентацію у форматі PowerPoint, інтерактивне завдання для різних рівнів, вправи для самостійної роботи. Окремо вчителі подавали план уроку та методичні поради, схему оцінювання, спосіб оцінювання (використовуючи диференційний підхід), додаткові засоби та навіть ігри. Тетяна Лучицька додала до своєї онлайн-подорожі на пасіку традиційну українську руханку, що й стало інтерактивом.

Викладачка розповіла, що переможців конкурсу визначали в кожній віковій групі: садочок, дошкілля, 1 – 11 клас. Голосували самі учасники. «Напередодні ми отримали усі відеоуроки на пошту, переглядали у обирали фаворитів. Але ніхто не знав, звідки цей вчитель – з України, чи іншої держави. Тобто симпатій жодних не могло бути, оцінювали тільки урок», - пояснила Лучицька.

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За словами викладачки, це її перша перемога в міжнародному конкурсі. Лучицька розповіла, що до участі в цьому змаганні її надихнула директорка школи Наталія Тітова. «Взагалі слід відзначити, що під час карантину наш вчительський колектив гарно попрацював: здобули 194 сертифікати з самоосвіти на різних курсах, тренінгах та семінарах. І стосуються вони не лише дистанційної освіти, але й інноваційних форм викладання», - поділилася Лучицька.

Як зазначається, попри перемогу в конкурсу на найкращий дистанційний урок, вчителька мрія про «живе» навчання. Каже, що скучила за дітьми, їхнім галасом у класах та перешіптуванням за партами під час уроків. Та оскільки наразі ніхто з впевненістю не може сказати, яким буде навчання у школах з 1 вересня, вчителі продовжують опановувати нові форми роботи і придумують, як допомогти дітям перетворити гаджет на корисний застосунок.

Фото: газета «День»