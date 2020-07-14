В українській школі в Лейпцигу відзначили завершення навчального року

В Українській суботній школі «Намисто» в Лепцигу святково завершили восьмий навчальний рік.

Про це повідомила активістка Оксана Макогон на своїй сторінці в Facebook.

«Ось і закінчився восьмий навчальний рік в Українській суботній школі «Намисто», яка на волонтерських засадах працює при УГКЦ Св. влкмч Юрія Переможця у Лейпцігу», - зазначила Макогон.

Вона розповіла, що 12 липня дітлахи, батьки та представники громади зібралися у яскраво прибраній залі, «щоб підвести пісумок ще одного розу з життя українців, які виховують дітей далеко від України, але які хочуть їм дати національну основу, на якій вони впевнено стоятимуть ціле своє доросле життя».

З нагоди завершення навчального року учні підготували невелику святкову програму. Потім було традиційне нагородження дипломами про закінчення певного навчального року у школі «Намисто» та подарунками.

Далі свято школи продовжилося на свіжому повітрі, де на всіх чекало смачне частування. Дітей запросили до участі в грі «Пошук скарбів». Під час неї дві команди учасників змагалися у вправності, виконуючи різноманітні ігрові та спортивні завдання, а також демонстрували свої знання про Україну та українських казок, відповідаючи на запитання вікторини. Кожна вірна відповідь та вправний рух наближали школярів до цілі святкової забави - віднайти скриню зі скарбом, із чим усі успішно впоралися.

Оксана Макогон нагадала, що загалом упродовж навчального року в школі відбулося чимало яскравих культурних подій. Серед них - виступ на заключному концерті міжкультурних тижнів у Лейпцігу у вересні 2019 року з 25-ти хвилинною програмою «Обрядові пісні українського народу»; благодійний вечір «Щоб не урвалась ниточка - пам'ятаймо», організований батьками та учнями школи з метою збору коштів на подарунки дітям - сиротам війни; презентація книги «Соло надірваних струн» Наталії Хаммоуди разом з телемостом Лейпціг-Туніс. Були також завжди радісне і веселе свято Миколая, благодійний Вертеп тощо.

Як зауважила активістка, навіть попри три місяці карантину, під час якого навчальний процес продовжувався онлайн, у школі підготували цікаві проєкти. Зокрема, під час карантину зробили відеопривітання від школи «Намисто» матерям, діти яких перебувають у російському полоні; провели Великодні гаївки та Свято матері онлайн тощо.

Макогон також відзначила, що у школі побільшало батьків-вчителів, які погодилися займатися з дітьми.

Вона подякувала усім, хто долучився до організації свята, висловила вдячність батькам за підтримку та розуміння необхідності відвідування української школи закордоном.

«Українська родина «Намисто» йде на канікули. Долучайтеся до нас наступного навчального року! Не пожалкуєте!», - резюмувала Оксана Макогон.

Фото: Oksana Mk в Facebook