Випускники Міжнародного ліцею ім. Тараса Шевченка в Стамбулі отримали свідоцтва про освіту

Випускникам 9 та 11 класів Міжнародного ліцею ім.Тараса Шевченка у Стамбулі днями вручили свідоцтва про здобуття середньої освіти.

Про це повідомляється на сайті Генерального консульства України в Стамбулі.

«У Міжнародному ліцеї імені Тараса Шевченка, м.Стамбул, відбулося вручення атестатів випускникам 9 і 11 класів, які успішно пройшли курс навчання та склали іспити за програмою МУШ. Ми були раді привітати учнів із завершенням навчання, яке у останні місяці відбувалося в досить непростих умовах», - йдеться у повідомленні.

Звертаючись до випускників, Генконсул Олександр Гаман зазначив: «Бажаю вам, щоб роки, які ви провели тут, ніколи не забувались, а навики, які ви отримали, навчаючись в українському ліцеї, допомагали долати у майбутньому життєві труднощі».

Він також подякував голові Українського культурного товариства (Ukrayna Kültür Derneği), директору ліцею Мунаварі Усеновій та всім викладачам за довголітню працю та науку дітям.

Олександр Гаман вручив всім випускникам пам’ятні подарунки від Генконсульства України в Стамбулі.

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У Генконсульстві висловили щиру вдячність комісії МУШ, яка змогла в непростий період обмежень, зумовлених пандемією COVID-19, прилетіти до Стамбула та проекзаменувати випускників ліцею.

«Ще раз вітаємо випускників ліцею із успішним завершенням навчання і зичимо всім нових досягнень у подальшому житті, здійснення мрій та реалізації всіх амбітних планів!», - додали в Генконсульстві.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu в Facebook