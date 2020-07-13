Нова книга про доньку Ярослава Мудрого поповнила бібліотеку української школи в Осло

В бібліотеці української школи «Еллісів» в Осло з’явилися перші екземпляри книги Олени Герасимової «Еллісів та еллісівці. Українці в Норвегії».

Про це повідомила в Facebook викладачка в школі «Еллісів», українська майстриня-лялькарка Ніна Хаген.

«Приємна новина: книгозбірня нашої Української школи «Еллісів» в Осло поповнилась новою книжкою. Перші екземпляри! Авторка Lena Gerasimova (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка) разом з сучасними еллісівцями розповідає про дочку Ярослава Мудрого - Єлизавету, королеву Еллісів. Цікаво в текст вплітаються історичні постаті та історичні події», - зазначила Ніна Хаген.

Вона назвала книгу «must read без сумнівів», «бо книжка просто бомбезна».

Художнє оформлення видання зробила Аліса Цимбал.

Ніна Хаген подякувала Мирославі Приході (кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, ініціаторка і керівниця видавничого проєкту «Журналіст Ґарет Джонс» - ред.).

У свою чергу, Мирослава Прихода на своїй сторінці у Facebook зазначила: «Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (офіційна) нашій бакалярці Оленці Герасимовій (Lena Gerasimova) дякують... Пишаємося Оленкою, бо вона ретельно і натхненно зміцнює мости Via Regia - королівського шляху доньки Ярослава Мудрого Єлісів... Київ-Осло так далеко і так близько, так тепло, так по-родинному... Дякую Nina Hagen, дуже...».

Авторка Олена Герасимова в коментарях до допису повідомила, що «нині готуємо більший наклад».

Книга «Еллісів та еллісівці. Українці в Норвегії» розповідає про старшу доньку Ярослава Мудрого Єлизавету (норвезькою - Еллісів) - дружину норвезького короля Гаральда і знакову постать в історії Скандинавії.

«Художньо-пізнавальна розповідь для дітей молодшого й середнього шкільного віку про королеву Еллісів, доньку Ярослава Мудрого — Єлизавету. Під час подорожі містом Осло головна героїня Софія дізнається про королеву родом із Києва. Дівчинку цікавлять багато запитань, відповіді на які даватиме сама Єлизавета», - зазначається на сайті видавництва «Арт Економі».

Фото: Nina Hagen в Facebook