ХІІІ Міжнародна літня школа україністики «Крок до України» сьогодні вперше статує онлайн

У понеділок розпочинається ХІІІ Міжнародна літня школа україністики «Крок до України», яка вперше пройде онлайн.

Про це йдеться на сторінці Крок до України – МІОК в Facebook.

«Вперше Літня школа україністики МІОКу «Крок до України» – онлайн! Уже 13 липня ми відкриємо школу, де українську мову вивчатимуть слухачі з Аргентини, Бразилії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії. Кроки до України, які зроблять студенти школи, стануть ще швидшими, інтерактивнішими», - йдеться в соцмережі.

Міжнародну літню школу україністики «Крок до України» проводить Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка».

Заняття відбудуться 13-26 липня 2020 р., повідомляється на сторінці події в Facebook.

У школі пропонують 2 тижні інтенсиву з вивчення української мови як іноземної відповідно до рівнів володіння мовою: початковий (А1–А2), середній (В1–В2), високий (С1–С2); щоденні заняття у малих групах (до 4 осіб); щоденну розмовну практику з носієм мови; дискусійні розмовні клуби вихідного дня (субота, неділя); дві опції графіку занять (київський час); індивідуальні заняття (додаткова опція).

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Як зазначається у соцмережі, програма орієнтована на студентів, науковців, дослідників і всіх, хто зацікавлений у вивченні української мови і культури.

Слухачами літньої школи «Крок до України» можуть бути носії різних мов, з різними базовими знаннями української мови. Заняття проходять у трьох групах (рівень А, В і С), відповідно до результатів тесту визначення знань української мови (на початку курсу).

Після завершення літньої школи учасники отримають сертифікати Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

Фото: Крок до України - МІОК у Facebook