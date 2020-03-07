Українська майстриня з Норвегії взяла участь в міжнародній виставці авторських ляльок в Києві
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Укрінформ
Українська майстриня Ніна Хаген з Осло презенутвала свою авторську ляльку на міжнародній виставці «Ляльковий подіум» в Києві.
Про це Ніна Хаген, яка також викладає в українській суботній школі «Еллісів» в Осло та знайомить учнів з багатими традиціями українського народу, розповіла кореспонденту Укрінформу.
«Ми презентували ляльку - королеву Ellisiv (Еллісів). Наша школа має назву Українська школа «Еллісів» в Осло на честь доньки Ярослава Мудрого – Єлизавети, тобто Еллісів норвезькою», - зазначила майстриня. Вона нагадала, що освічена, красива, сильна, вольова Єлизавета, старша донька Ярослава Мудрого, стала дружиною норвезького короля Гаральда і знаковою постаттю в історії Скандинавії.
Майстриня розповіла, що мотати ляльки її навчила бабуся. «Це було давно, на Полтавщині», - згадує Ніна Хаген.
За її словами, участь у виставках та проєктах дає змогу акцентувати увагу на важливості відродження та популярізації народної ляльки, іграшки, на вивченні народних ремесел, а також сприяє вихованню шанобливого ставлення до духовних цінностей. «Тому є необхідність планувати такі заходи у майбутньому, щоб передати вміння нащадкам, аби не перервався зв’язок поколінь, продовжувала жити генетична пам’ять українського народу», - зауважила Ніна Хаген.
Ніна Хаген розповіла, що майстри народної творчості охоче діляться власними знаннями і вміннями. Зокрема, Олена Харченко організувала торік виготовлення унікального календаря «Мотанка» з корисними порадами від досвідчених лялькарок.
Майстриня уважно слідкує за процесами збереження лялькарства в Україні. Вона бере участь у виставках та різних проєктах, зокрема, в проєкті Алли Стоян «Таїна української ляльки», у міжнародній виставці авторських ляльок «Ляльковий Подіум». А влітку ляльки пані Ніни поїдуть на вікінг-фестиваль Tønsberg Vikingfestival в Норвегії.