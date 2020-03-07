Українська майстриня з Норвегії взяла участь в міжнародній виставці авторських ляльок в Києві

Українська майстриня Ніна Хаген з Осло презенутвала свою авторську ляльку на міжнародній виставці «Ляльковий подіум» в Києві.

Про це Ніна Хаген, яка також викладає в українській суботній школі «Еллісів» в Осло та знайомить учнів з багатими традиціями українського народу, розповіла кореспонденту Укрінформу.

«Ми презентували ляльку - королеву Ellisiv (Еллісів). Наша школа має назву Українська школа «Еллісів» в Осло на честь доньки Ярослава Мудрого – Єлизавети, тобто Еллісів норвезькою», - зазначила майстриня. Вона нагадала, що освічена, красива, сильна, вольова Єлизавета, старша донька Ярослава Мудрого, стала дружиною норвезького короля Гаральда і знаковою постаттю в історії Скандинавії.

Лялька Еллісів української майстрині з Норвегії Ніни Хаген на виставці «Ляльковий подіум» в Києві 4-7 березня 2020 року Ніна Хаген розповіла, що III Міжнародна виставка авторських ляльок «Ляльковий подіум», яка проводиться в рамках Handmade - Expo, проходить у Києві 4 - 7 березня. Засновник події - керівник компанії «Український Подіум» Алла Путінцева. Роботи майстрів оцінює професійне журі.

Майстриня розповіла, що мотати ляльки її навчила бабуся. «Це було давно, на Полтавщині», - згадує Ніна Хаген.

За її словами, участь у виставках та проєктах дає змогу акцентувати увагу на важливості відродження та популярізації народної ляльки, іграшки, на вивченні народних ремесел, а також сприяє вихованню шанобливого ставлення до духовних цінностей. «Тому є необхідність планувати такі заходи у майбутньому, щоб передати вміння нащадкам, аби не перервався зв’язок поколінь, продовжувала жити генетична пам’ять українського народу», - зауважила Ніна Хаген.

Майстриня Валерія Левковська на виставці «Ляльковий подіум» в Києві 4-7 березня 2020 року Крім того, участь у виставках дає їй також можливість контакувати та обмінюватися досвідом з іншими майстринями: Світланою Лебедєвою з Донеччини, Валентиною Мирошник, Інною Кушниренко, Яною Рябенко, Оксаною Богуміл, Людмилою Харченко, Любов’ю Подолінною, Ольгою Куляшею, Марією Заблоцькою, Оленою Щербань, Оленою Лузяніною, а також лялькарками з інших країн. Приміром, виставка «Ляльковий Подіум» восени 2019 року зібрала 160 найкращих робіт лялькарів з 11 кран світу: України, Білорусі, Ізраїлю, Португалії, Норвегії, Польщі, Росії, США, Греції, Іспанії, Італії.

Ніна Хаген розповіла, що майстри народної творчості охоче діляться власними знаннями і вміннями. Зокрема, Олена Харченко організувала торік виготовлення унікального календаря «Мотанка» з корисними порадами від досвідчених лялькарок.

Лялька Еллісів української майстрині в Норвегії Ніни Хаген Українська майстриня і викладачка наголошує на важливості вивчення української культури українцями в Норвегії. «Працюю у місті Осло в українській суботній школі «Еллісів», де знайомлю учнів з традиціями українського народу, зокрема зі святами, з народною творчістю, легендами, українськими іграшками. Проводжу майстер-класи з виготовлення ляльки для норвезьких родин. Це наша оаза українства на чужині. Більшість діток народжені за кордоном, зростають далеко від історичної Батьківщини. Тож важливо, щоб культура України була інтегрована в навчальні програми суботньої школи «Еллісів». Без знання традицій, мови «пуповина» з Україною була б обірвана», - розповіла Ніна Хаген для сайту «Українці в Норвегії».

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Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки під керівництвом Ніни Хаген в Осло Вона каже, що чимало її лялечок знайшли свої нові домівки в українській діаспорі в різних куточках світу: в Австралії, Канаді, Італії, Норвегії. «Усі вони різні, продумані до найменших дрібниць, кожна зі своєю історією та характером», - зазначає Ніна Хаген.

Майстриня уважно слідкує за процесами збереження лялькарства в Україні. Вона бере участь у виставках та різних проєктах, зокрема, в проєкті Алли Стоян «Таїна української ляльки», у міжнародній виставці авторських ляльок «Ляльковий Подіум». А влітку ляльки пані Ніни поїдуть на вікінг-фестиваль Tønsberg Vikingfestival в Норвегії.

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки під керівництвом Ніни Хаген в Осло Разом з Українським культурно-освітнім центром в Осло Ніна Хаген долучилася до видання настінного календаря «Таїна української ляльки» на 2020 рік. «Наразі цей довідник про українських майстринь-лялькарок і методичний порадник з виготовлення ляльки-мотанки є в родинах і в Тронхеймі, і в Осло», - зазначається у повідомленні.

Фото надані Ніною Хаген