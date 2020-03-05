У Чикаго відбудеться показ мод українських дизайнерів

У передмісті Чикаго Schiller Park 20 березня вп’яте відбудеться показ мод українських дизайнерів Ukrainian People Fashion Show.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

«Показ мод Ukrainian People Fashion Show (весна-літо 2020) є найочікуванішою подією української діаспори в 2020 році. Будуть представлені нові колекції зірок української моди Роксолани Богуцької, AnnaBo, EleganzaClub, Moda Too», - йдеться у повідомленні.

Учасником заходу також буде Львівський бренд Murashka.

Як зазначається, Ukrainian People Fashion Show є частиною серії українських показів мод, які тривають в США упродовж року і є «грандіозним відзначенням української культури на американській землі».

На сторінці Ukrainian People Fashion Show у Facebook оприлюднили програму свята, яка включає, зокрема, годину коктейлів, показ колекцій брендів-учасників, розпродаж дизайнерських колекцій брендів-учасників, веселу вечірку з діджеєм Кешем тощо.

Крім цього, в перервах між показами колекцій перед гостями виступить відома американська оперна співачка українського пордження Ірина Петрик, яка виконає пісні невмирущої Квітки Цісик, та учні школи танцю «Вишиванка» , які продемонструють гостям, як виглядає справжній «Гопак».

Організатори висловили вдячність усім, хто допомагає готуватися до цього грандіозного свята української діаспори Чикаго.

Ukrainian People Fashion Show (Spring-Summer, 2020) відбудеться в пятницю, 20 березня, в Galaxy Banquets Halls (4663 N Ruby St, Schiller Park, IL 60176).

Довідки за телефоном 773-844-0401.

Фото: zaxid.net, Ukrainian People Fashion Show