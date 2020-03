В ОАЕ запрошують на Шевченківські читання та «На каву з Шевченком»

В ОАЕ з нагоди відзначення 206-ї річниціі від дня народження Тараса Шевченка пройдуть V Громадські Шевченківські читання та український вечір в Абу-Дабі «На каву з Шевченком».

Про це повідомляється у Facebook.

«V Громадські Шевченківські читання в Дубаї. 9 березня, 18:00 – 21:00», - йдеться в анонсі.

Захід відбудеться за адресою: Mall of the Emarates, The Theatre (2 floor), Dubai.

У п’ятницю, 13 березня, в столиці ОАЕ Абу-Дабі уп’яте пройдуть Шевченківські читання «На каву з Шевченком - 2020. Український вечір в Абу-Дабі». Як зазначається на сторінці події у Facebook, організаторами заходу виступають Українська громада Абу-Дабі та її координатор Євгеній Семенов.

«Українці полюбляють ходити на каву. В Абу-Дабі покажемо, що філіжанку цього чи будь-якого іншого напою можна посмакувати і з Тарасом Григоровичем у комфортній, майже інтимній, і від того - неймовірно чесній атмосфері, створюючи її водночас», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, вечір у форматі «кава – музика – література – шоу – інтерактив - тепле спілкування - нові знайомства – громада» успішно зарекомендував себе упродовж мнулих років. Водночас, організатори зазначають, що відкриті для пропозицій щодо його вдосконалення і пропонують долучитися усім, хто хоче взяти участь в підготовці сценарію та в організації заходу.

«Вечір присвячуємо Тарасу Григоровичу, втім не обмежуємось лише ним, тому будемо раді всім, хто заспіває чи зіграє улюблену музику (можемо знайти акустичну гітару), а особливо - тим, хто поділиться читанням своєї улюбленої літератури (Шевченка чи інших авторів): з листа, гаджета чи напам'ять», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, захід розпочнеться о 17:00 і вкотре пройде в галереї N2N Gallery за адресою: N2N Gallery, Al Ain Tower (Costa Coffee Entrance), Al Khalidiyah, Abu Dhabi. Вхід вільний.

Організатори українського вечора запрошують реєструватися на сторінці події в коментарях, вказуючи, скільки осіб прийде (дорослих та дітей) та в якій ролі вони планують долучитися: читця, музиканта або глядача.

Фото: Укрінформ; Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE, Yevheniy Semenov‎ у Facebook