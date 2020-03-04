Руслан Теліпський у Парижі розкаже про «Монументальну Шевченкіану»

Лекція-презентація шевченкознавця Руслана Теліпського «Монументальна Шевченкіана» відбудеться у столиці Франції 11 березня.

Про це повідомляється на стоірнці події у Facebook.

«До річниці народження Кобзаря в Культурному центрі Посольства України у Франції відбудеться лекція-презентація «Монументальна Шевченкіана», - йдеться в анонсі.

Захід, що розпочнеться о 19:00, пройде за адресою: 22 avenue de Messine, 75008 Париж.

Руслан Теліпський - український громадський діяч, шевченкознавець, країнознавець, мандрівник, фотограф-монументаліст, пам'яткознавець, волонтер. Живе у Луцьку, протягом багатьох років досліджує творчість Кобзаря та монументальні споруди, встановлені на його честь.

Теліпський є засновником власного мистецького проекту «Монументальна Шевченкіана», у рамках якого він колекціонує фотографії скульптур Тараса Шевченка. Наразі ним вже сфотографовано величезну кількість пам’ятників Тарасу Шевченку в більш як 30 країнах світу та в Україні.

Руслан Теліпський провів понад 50 своїх фотовиставок та лекцій за кордоном на тему монументальної спадщини Кобзаря.

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За значний внесок у популяризацію творчої спадщини та вшанування Тараса Шевченка за межами України Руслан Теліпський у 2014 році був удостоєний найвищої нагороди Світового конгресу українців – ювілейної відзнаки «200 років з дня народження Тараса Шевченка».

Фото: Вікіпедія, Centre Culturel d'Ukraine en France у Facebook