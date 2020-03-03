В Молдові відзначили діяльність благодійного фонду українських митців

У Посольстві України в Молдові днями пройшла презентація книги та виставка, присвячені діяльності Благодійного фонду професійних художників, українських народних майстрів «Відродження».

На заході також відзначили ювілей голови фонду Євгена Осередчука, повідомляється на сторінці диппредставництва у Facebook.

«У приміщенні Культурно-інформаційного центру в складі Посольства України в Республіці Молдова відбулась презентація книги та виставка, присвячені діяльності Благодійного фонду професійних художників, українських народних майстрів “Відродження”, а також відзначення 75-річчя з дня народження його голови Євгена Осередчука», - йдеться у дописі.

Посол України Марко Шевченко привітав заслуженого ювіляра, відзначивши багаторічну громадську діяльність Євгена Осередчука, та вручив йому пам’ятний подарунок.

До вітань приєдналися керівники українських організацій, колеги та друзі.

У презентованій книзі про діяльність Фонду - «Творчість закарбована у слові», яка була видана за фінансової підтримки України, розповідається про багаторічну роботу організації.

Зокрема, Фондом «Відродження» за 25 років діяльності проведено близько 250 художніх виставок українських народних майстрів як в рамках традиційного відзначення Шевченківських днів, так і з нагоди інших важливих і пам’ятних дат в історії України. Члени фонду беруть участь у різних заходах, які проводяться як у Молдові, так і в Україні, зокрема, у міжнародних гуцульських фестивалях. Як член спілки журналістів України і член редакційної колегії газети «Рідне слово», Євген Осередчук написав близько 130 статей, присвячених історії, культурі, традиціям України.

На малій Батьківщині митця у його батьківській хаті у с.Довге Дрогобицького району Львівської області у 2019 році відкрито музей села ім. Є.Осередчука.

Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові у Facebook