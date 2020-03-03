Проєкт «Марія» про Голодомор в Україні презентують в США

Канадська художниця українського походження Леся Марущак представить 4 березня в США свій проєкт «Марія» про Голодомор 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) у Facebook.

«Марія», мобільний меморіальний простір, який увічнює пам’ять про Голодомор – геноцид українського народу, відкриється 4 березня в центрі образотворчого мистецтва Turchin Center у місті Бун, Північна Кароліна. Інсталяція, створена канадською художницею Лесею Марущак, надихається історією людини, яка пережила Голодомор і наразі мешкає в Канаді, та включає скульптуру, фільм, книги та ілюстрації. Приєднуйтесь до Лесі 4 березня», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, «Марія» - це візуальний проект, присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. У центрі уваги - портрет юної дівчини Марії, якій вдалося вижити і перебратися в Канаду, у той час як мільйони людей загинули. Окрім книги, у проекті представлені також виставка зображень та інсталяцій, фільм і серія лекцій.

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У травні 2019 року художня книга Лесі Марущак «Марія» здобула найвищу нагороду на Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві, а також увійшла до кінцевого списку на Афінському фестивалі фотокниг та престижному Prix du livre, Recontres d'Arles.

Проєкт «Марія» також був представлений в Парижі у рамках рамках ParisArtistes та престижної фотовиставки Objectif FEMMES 4-6 жовтня 2019 року.

Фото: chytomo.com, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook