В Ірландії українці провели флешмоб проти російської окупації Криму

Активісти української громади в Ірландії провели в неділю в центрі Дубліна флешмоб з нагоди 6-ї річниці незаконної окупації Криму Росією.

Про це повідомляється на сторінці онлайн-газети Української громади в Ірландії «Ірландська Хата» у Facebook.

«Українці в Ірландії зустрілися в центрі Дубліна та долучилися до всесвітнього флешмобу. Його мета - нагадати світовій спільноті, що вже шостий рік український Крим окупований Росією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ініціатором та організатором заходу виступила Асоціація українців в Республіці Ірландія (АУРІ). У флешмобі, серед інших, взяли участь український та ірландський письменники Євген Хміль та Патрік Адамсон.

Під час флешмобу його учасники нагадали, що Крим – це Україна, закликали підняти питання окупованого Росією Криму на наступному нормандському саміті, виступили на підтримку територіальної цілісності України та зазначили необхідність подальшого донесення світу правдивої інформації про російську агресію в Україні, йдеться на сторінці Асоціації українців в Республіці Ірландія (АУРІ) у Facebook.

У рамках акції активісти також закликали до звільнення полонених з російьких в’язниць і виступили на підтримку телеканалу ATR.

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Фото: Ірландська Хата, Olena Korniiets у Facebook